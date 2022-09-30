2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Cargill Gıda Kurumsal İlişkiler Direktörü Arzu Örsel

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 26 Eylül 2022, Pazartesi günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti. Cargill Gıda Kurumsal İlişkiler Direktörü Arzu Örsel "Cargill Türkiye'de bir gıda ürünleri şirketidir. Bu ürünleri üretirken temel hammaddemiz tarım ürünleridir."