2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 26 Eylül 2022, Pazartesi günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti. Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu "66 yıllık köklü bir şirketiz. Bunu sürdürülebilir politikalarla uygulamaya geçirdiğimiz için aslında hayatımızda güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunun tarımda da gıdada da olması gerektiğine inanıyoruz"