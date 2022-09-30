Video Ekonomi 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu

2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu

30.09.2022 | 12:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli! | Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu 02:18
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu 30.09.2022 | 12:40
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli! | Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Üyesi Yılmaz Bademli 01:49
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Üyesi Yılmaz Bademli 30.09.2022 | 12:40
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli! | Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü 02:43
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü 30.09.2022 | 12:40
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli! | Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli 01:43
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli 30.09.2022 | 12:40
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi ’Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri’ paneli! | Cargill Gıda Kurumsal İlişkiler Direktörü Arzu Örsel 02:02
2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Cargill Gıda Kurumsal İlişkiler Direktörü Arzu Örsel 30.09.2022 | 12:40
Ekonomist Yuji Hurioka: Faiz artışları, ABD ve Avrupa için büyük risk oluşturuyor | Video 02:08
Ekonomist Yuji Hurioka: "Faiz artışları, ABD ve Avrupa için büyük risk oluşturuyor" | Video 30.09.2022 | 09:16
Almanya’da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video 02:23
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video 29.09.2022 | 15:33
Bakan Nebati: Türkiye ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız | Video 34:32
Bakan Nebati: "Türkiye ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız" | Video 29.09.2022 | 11:19
SON DAKİKA! 2022 Polis maaş promosyonu miktarı belli oldu! 1 Kasım’dan itibaren ödenecek | Video 01:27
SON DAKİKA! 2022 Polis maaş promosyonu miktarı belli oldu! 1 Kasım'dan itibaren ödenecek | Video 29.09.2022 | 10:16
Tandoor Tortilla & Lavaş Kurucusu Mert Ulupınar: Dünya genelinde bir marka yaratmak istiyoruz 07:17
Tandoor Tortilla & Lavaş Kurucusu Mert Ulupınar: "Dünya genelinde bir marka yaratmak istiyoruz" 28.09.2022 | 11:54
TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video 00:51
TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video 28.09.2022 | 11:11
KOBİ bankacılığında dört İ dönemi İmalat, ihracat, inovasyon ve istihdam 26:19
KOBİ bankacılığında dört "İ" dönemi "İmalat, ihracat, inovasyon ve istihdam" 28.09.2022 | 11:04
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Sosyal yardım ödemeleri artırıldı! Doğalgaz destek ödemesi nasıl alınır | Video 02:28
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Sosyal yardım ödemeleri artırıldı! Doğalgaz destek ödemesi nasıl alınır | Video 28.09.2022 | 09:45
Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim’de daha iyi performans sergileyebilir 03:07
Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir 27.09.2022 | 15:56
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubuna yeni konut kampanyası! | Video 03:58
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubuna yeni konut kampanyası! | Video 27.09.2022 | 09:39
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı | Video 19:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar ile rekor kırdı" | Video 26.09.2022 | 11:05
Binlerce kişi bu haberi bekliyordu... EYT’de sona doğru! Staj yapana emeklilik müjdesi | Video 09:56
Binlerce kişi bu haberi bekliyordu... EYT'de sona doğru! Staj yapana emeklilik müjdesi | Video 24.09.2022 | 12:08
SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 05:00
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: TOKİ’de erken ödemeye yüzde 25 indirim! | Video 02:51
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: TOKİ’de erken ödemeye yüzde 25 indirim! | Video 22.09.2022 | 16:40
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Eylül 2022 TCMB faiz kararı ne oldu? | Video 21:50
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Eylül 2022 TCMB faiz kararı ne oldu? | Video 22.09.2022 | 14:27

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 26 Eylül 2022, Pazartesi günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti. Hektaş Genel Müdürü Zafer Terzioğlu "66 yıllık köklü bir şirketiz. Bunu sürdürülebilir politikalarla uygulamaya geçirdiğimiz için aslında hayatımızda güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunun tarımda da gıdada da olması gerektiğine inanıyoruz"

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA