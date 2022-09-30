2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 'Tarım Sigortaları ve Destek Kredileri' paneli! | Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi 26 Eylül 2022, Pazartesi günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü "Tarımda en önemli şey sürdürülebilirliktir. Çünkü gıda arz güvenliğinin sağlanabilmesi için mutlak suretle tarımsal üretimin devamı gerekir."