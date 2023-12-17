2024 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda | Video

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Öte yandan asgari ücret zammında 5 farklı senaryo ön plana çıkıyor. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?