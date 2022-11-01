'21. Sabah İl Buluşması' programı, Ordu’da gerçekleştirildi | Video

Sabah Gazetesi'nin köşe yazarları geçtiğimiz günlerde Ordu'da '21. Sabah İl Buluşması' programında bir araya geldi. Ordu'yu gezen ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını yerinde gören gazeteciler, ortak düşünce olarak Ordu'nun muhteşem bir yer olduğu ve sınıf atladığı vurgusunu yaptı.