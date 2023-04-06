21 yılda 14 devrim! Başkan Erdoğan'ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | Video

AK Parti iktidarında son 21 yılda çalışma hayatında ve emeklililerle ilgili gelirleri artırıcı devrim gibi düzenlemeler uygulamaya alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde emekli maaşı 66 lira, yani o günkü kurla 50 dolar olan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Çalışırken de emeklilik döneminde de insanımızın hep yanında olacağız" ifadelerini kullanarak 14 maddede tüm detayları paylaştı.