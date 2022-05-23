Video Ekonomi 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? İlk evim konut paketinin şartları neler? | Video
3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? İlk evim konut paketinin şartları neler? | Video

3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? İlk evim konut paketinin şartları neler? | Video

23.05.2022 | 10:01

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3600 ek gösterge sonrasında memurların ve emeklilerin maaşları artacak. Peki 3600 ek göstergede maaşlar nasıl değişiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, milyonları ilgilendiren gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.

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