Video Ekonomi A Yangın Güvenlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu: "Yangınla mücadelede yerli ve milli olmak önemli"
A Yangın Güvenlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu:

A Yangın Güvenlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu: "Yangınla mücadelede yerli ve milli olmak önemli"

17.03.2025 | 11:07

A Yangın Güvenlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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