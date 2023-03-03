Video Ekonomi Adıyaman'da SGK binası bahçesindeki çadırda EYT başvuruları | Video
Adıyaman'da SGK binası bahçesindeki çadırda EYT başvuruları | Video

Adıyaman'da SGK binası bahçesindeki çadırda EYT başvuruları | Video

03.03.2023 | 13:39

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgli işlemler, SGK binası bahçesinde kurulan çadırda yapılıyor.

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