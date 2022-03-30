AK Partili Akbaşoğlu'ndan Genel Kurul'da EYT açıklaması | Video

Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, "3600 ek göstergeyi temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkaracağız" dedi.