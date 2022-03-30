Video Ekonomi AK Partili Akbaşoğlu'ndan Genel Kurul'da EYT açıklaması | Video
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Genel Kurul'da EYT açıklaması | Video

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Genel Kurul'da EYT açıklaması | Video

30.03.2022 | 16:43

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Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda AK Parti Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, "3600 ek göstergeyi temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkaracağız" dedi.

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