Akel Klima Kurucusu Cihan Tüer: "Tüm iklimlendirme hizmetlerini veriyoruz" | Video
Akel Klima Kurucusu Cihan Tüer, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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