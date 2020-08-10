Aktif rasyo nedir? BDDK bankaların aktif rasyosunu güncelledi! | Video
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Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü. Peki, aktif rasyo nedir, ne anlama gelmektedir? İşte, aktif rasyo hakkında merak edilenler...