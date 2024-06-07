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Alışverişin Yeni Adresi idefix, e-Ticaret fuarı Worldef’te!

Alışverişin Yeni Adresi idefix, e-Ticaret fuarı Worldef’te!

07.06.2024 | 15:12

e-Ticaret'in nabzının tutulduğu WORLDEF fuarında, idefix Genel Müdürü Önder Oguzhan idefix’in iş ortaklarına sunduğu benzersiz avantajlardan bahsederken; Worldef Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart’la verdikleri ortak röportajda e-Ticaret'in bugünü ve geleceğini değerlendiriyor. Worldef İstanbul 8 Haziran Cumartesi günü saat 18:00’e kadar misafirlerini ağırlıyor.

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