Alman basın mensupları TOGG kampüsünü ziyaret etti | Video
Alman basın mensupları TOGG kampüsünü ziyaret etti! Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg'un üretim tesisleri Alman basın mensuplarına gezdirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Alman basın mensupları TOGG kampüsünü ziyaret etti | Video 13.06.2023 | 12:52
05:06
05:54
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video 12.06.2023 | 10:43
04:03
THY yolcuları UEFA Şampiyonlar Ligi finalini gökyüzünde izledi | Video 11.06.2023 | 16:05
02:24
03:01
01:11
14:46
00:29
TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı | Video 09.06.2023 | 17:08
03:01
02:10
Asgari ücret ne kadar olacak? Hangi rakamlar gündemde? | Video 09.06.2023 | 13:48
04:39
02:43
"Kira yasası" geliyor! 8 milyon kiracıya koruma kalkanı | Video 09.06.2023 | 09:58
06:50
Zam mesaisi başladı! İşte ekonomide atılacak adımlar | Video 08.06.2023 | 09:30
00:55
03:14
01:29
Gram altın yeni rekorunu kırdı! Altında yükseliş sürecek mi? | Video 07.06.2023 | 12:31
06:50
04:02
Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK, Bağ-Kur primleri eşitleniyor | Video 07.06.2023 | 12:19