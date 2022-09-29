Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video 29.09.2022 | 15:33
34:32
01:27
07:17
00:51
TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video 28.09.2022 | 11:11
26:19
KOBİ bankacılığında dört "İ" dönemi "İmalat, ihracat, inovasyon ve istihdam" 28.09.2022 | 11:04
02:28
03:07
Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir 27.09.2022 | 15:56
03:58
19:37
09:56
05:00
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
02:51
21:50
21:09
Ev ve mutfak eşyaları sektörü dünyada ilk beşe girdi 21.09.2022 | 09:58
02:44
16:31
01:59
00:38
Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında 16.09.2022 | 11:21
Almanya'da tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Eylül ayında çift haneye yükseldi. Enflasyon 1951 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistler Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyondaki yüksek seyrin devam edeceği yönünde görüş bildirdi