Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! | Video

Almanya'da tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Eylül ayında çift haneye yükseldi. Enflasyon 1951 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ekonomistler Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyondaki yüksek seyrin devam edeceği yönünde görüş bildirdi