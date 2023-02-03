Alper Beyla "Yenilenebilir enerji yatırımlarında geri dönüş daha kısa" | Video
RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alper Beyla, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
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