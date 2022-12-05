Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isimden kritik altın analizi | Video

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Altın fiyatları, yatırımcıların günlük, aylık ve yıllık olarak takip ettiği veriler arasında başı çekiyor. Türkiye'de dahil dünyada birçok kişi 'Altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki bugünlerde altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? Finans Analisti İslam Memiş, altın hakkında merak edilen soruları cevapladı.