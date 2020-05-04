Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Altın fiyatları rekor kırdı! Mayıs ayı için uzman yorumları | Video
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, özellikle corona virüsü günlerinde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ne kadar sorusu her gün yatırımcılar tarafından soruluyor. Hediye veya yatırım için altın satın almak isteyen vatandaşlar, Ata altın, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ve değişim grafiğini araştırıyor. Altın fiyatları Nisan ayında rekor kırdı. Uzmanlar, altın fiyatları ile ilgili yorum yaparak Mayıs ayına dikkat çekti. Haberimizde, altın fiyatları uzman yorumları yer almaktadır.