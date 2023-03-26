Altın fiyatlarında yeni rekor! Altın yükselişe devam eder mi? Uzman isim yanıtladı | Video
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında yükseliş devam edecek mi sorusunu A Haber'de yanıtladı.
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