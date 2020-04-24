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OTOMATİK OYNAT
02:16
Altın fiyatlarındaki artış sürecek mi? 24.04.2020 | 15:38
02:38
"Küresel ölçekte ekonomik toparlanma 'W' şeklinde olur" | Video 21.04.2020 | 13:37
00:56
"Salgından sonra ABD'de Çin'den boşalan yeri dolduracağız" | Video 20.04.2020 | 16:06
03:20
"110 bin personelle 7,5 Milyon adrese hizmet veriyoruz" | Video 20.04.2020 | 15:25
01:30
"Kredi İhtiyacını Karşılamada Özel Bankalar Geride Kaldı" | Video 20.04.2020 | 15:08
01:17
05:37
"Boru bulaşık ürünlerinde kullanmayı hedefliyoruz" | Video 17.04.2020 | 23:26
00:51
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'vatandaşa destek' mesajı | Video 17.04.2020 | 21:20
04:53
21:45
Dolar Neden Yükseliyor? 16.04.2020 | 16:02
03:40
"S&P’de 3 Bin seviyesini görebiliriz" | Video 14.04.2020 | 12:26
01:46
"Ons altının Bin 800 Doları test etme olasılığı var" | Video 14.04.2020 | 12:21
01:36
"Günde 1000 kişi sigarayı bırakmak için bizi arıyor" | Video 14.04.2020 | 09:44
02:42
"Virüs gayrimenkul satışlarımızı etkilemedi" | Video 13.04.2020 | 14:29
02:54
"Piyasa toparlanırsa petrol fiyatları yukarı çıkacak" | Video 13.04.2020 | 13:25
01:48
"FED bütün cephaneliğini kullandı" | Video 13.04.2020 | 12:48
02:37
BDDK'dan özel bankalara kredi çağrısı | Video 13.04.2020 | 12:40
01:37
"Petrol fiyatlarında derin bir geri çekilme görebiliriz" | Video 13.04.2020 | 12:07
01:31
02:34
"Türkiye’nin IMF kredisine ihtiyacı yok" | Video 13.04.2020 | 11:40
A haber'e konuk olan Altın fiyatlarındaki artış sürecek mi? Altın alınmalı mı veya eldeki altınlar satılmalı mı? Sorularına ilişkin