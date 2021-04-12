Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları hemen hemen 1 yıl önceki düzeylerine geri geldi. Kazançlarını silmiş durumda. ABD’de hızlı aşılanmanın etkisiyle ekonomide hızlı toparlanmanın sinyalleri geliyor. Bu durum enflasyon endişesini güçlendirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2’yi geçmesi konusunda beklentiler ise gün geçtikçe artıyor. Bir yandan alternatif getiri arayışının hızlanması ile Bitcoin, altından rol çalarken, bir yandan da Fed'den beklenenden önce gelebilecek olası para politikasında sıkılaşma hamlesi altın fiyatları için baskı oluşturuyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ile altın fiyatları üzerine olumlu olumsuz senaryoları değerlendirerek, altının geleceğini masaya yatırdık.