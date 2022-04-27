Altında düşüş sürer mi? Piyasalarda son durum ne? | Video

Dolar/TL tarafından desteğini yitiren gram altın fiyatları için son dönemde daha çok ons altın fiyatının etkili olması nedeniyle yatırımlar bu taraftaki verilere odaklandı. Spot altın olarak da bilinen ons altın fiyatları yeni haftaya sert satış baskısıyla girerek 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altında düşüş sürer mi sorusunu A Haber canlı yayınında yanıtladı.