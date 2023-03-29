Altında yükseliş sürecek mi? 2023 altın yılı mı olacak? Uzman isim yanıtladı | Video
Finans analisti İslam Memiş, "Altının yükselişi sürecek mi?" sorularına A Haber'de cevap verdi.
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