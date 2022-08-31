Anne Çikolatası kurucusu Özgü Satık "Kadın girişimciler arttıkça ekonomi daha da büyüyecek"
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Anne Çikolatası kurucusu Özgü Satık SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Özgü Satık "Kadın girişimcilerin desteklenmesini istiyorum. Çünkü kadın girişimciler, çocuklarına örnek oluyor. O çocuklar, o işleri devam ettirmek isteyecek. Kadın girişimciler arttıkça ekonomimiz daha da büyüyecek" dedi.