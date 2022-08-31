Anne Çikolatası kurucusu Özgü Satık "Kadın girişimciler arttıkça ekonomi daha da büyüyecek"

Anne Çikolatası kurucusu Özgü Satık SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Özgü Satık "Kadın girişimcilerin desteklenmesini istiyorum. Çünkü kadın girişimciler, çocuklarına örnek oluyor. O çocuklar, o işleri devam ettirmek isteyecek. Kadın girişimciler arttıkça ekonomimiz daha da büyüyecek" dedi.