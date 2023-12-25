Artemis CEO'su Tolga Battallı'dan 'halka arz' açıklaması | Video
Turkuvaz Medya'da düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Artemis CEO'su Tolga Battallı, iyi bir çalışma yılı geçirdiklerini, önümüzdeki yıl hedeflerinin daha da büyük olduğunu söyledi. Battallı, SPK'dan halka arz için onay beklediklerini de sözlerine ekledi.
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