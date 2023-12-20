Asgari Ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı. Taraflar önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek. Üçüncü toplantıda artık rakamların konuşulması bekleniyor. Peki asgari ücrette süreç ne zaman tamamlanacak, yeni ücret ne zaman belli olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Asgari ücret ne kadar olacak?" konusunu A Haber'de değerlendirdi.