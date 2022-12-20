ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: İlk resmi rakam TÜRK-İŞ'ten! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video
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Asgari ücret 2023 son dakika haberi...2022 sonu yaklaşırken 'Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak' sorusuyla aramalar sıklaşırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'in resmi asgari ücret teklifi belli oldu.