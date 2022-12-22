Asgari ücret bugün açıklanıyor! Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video

Yeni asgari ücret bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Böylece Türkiye'nin ana gündemi olan 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu yanıt bulacak. Asgari ücret zammı öncesi Bakan Bilgin'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte milyonların en çok merak ettiği işveren maliyetleri ve zam oranları dahil net-brüt asgari ücret tablosu.