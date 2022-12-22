Asgari ücret bugün açıklanıyor! Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video
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Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj 21.12.2022 | 19:21
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
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Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama | Video 21.12.2022 | 12:15
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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video 19.12.2022 | 10:05
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Yeni asgari ücret bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Böylece Türkiye'nin ana gündemi olan 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu yanıt bulacak. Asgari ücret zammı öncesi Bakan Bilgin'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte milyonların en çok merak ettiği işveren maliyetleri ve zam oranları dahil net-brüt asgari ücret tablosu.