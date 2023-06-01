Video Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ara zammı ne zaman belli olur? | Video
Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ara zammı ne zaman belli olur? | Video

Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ara zammı ne zaman belli olur? | Video

01.06.2023 | 14:53

Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca işçi ve işvereni etkileyen zam oranı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz yıl da ara zam alan maaşlar temmuzda yeniden değerlendirilecek. Başkan Erdoğan tarafından açıklanması beklenen oran üzerinde enflasyonun etkili olması bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt arıyor. Tespit komisyonu tarafından belirlenecek yeni rakamda ilk tahminler masada. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

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