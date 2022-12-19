Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video

Milyonlarca çalışan yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.