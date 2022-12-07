Video Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video
Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video

07.12.2022 | 09:46

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Asgari ücret zammı için heyecan dolu bekleyiş sürerken, milyonların gözü bugün yapılacak ilk toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanıyor. Toplantıda işçi ve işveren tarafının talepleri ele alınacak. Öte yandan yapılan son açıklamalarda, asgari ücret zam oranı için vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek düzeyde çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor.

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