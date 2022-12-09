Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar | Video

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anket sonucunu paylaştı. Asgari ücret toplantısı öncesi bir rakam da işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'ten geldi.