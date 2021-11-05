AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir "Amatör ruhu ve amatör aşkı hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz"
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AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir "Müşterilerimizle hiçbir zaman çok kurumsal bir müşteri ilişkisi içerisinde bulunmadık. Kendimiz Kapalıçarşı'dan çıkma bir firmayız. Hala tüccarız biraz dahakurumsallaştık daha çok kurumsallaşmak tabiki isteriz ama o tüccar ruhunun verdiği amatör duyguları da içimizde barındırmak istiyoruz. Ne kadar ilerlesek ne kadar büyük bir şirket olursak olalım içimizdeki bu amatör ruhu ve amatör aşkı hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz"