Video Ekonomi AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir "Amatör ruhu ve amatör aşkı hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz"
AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir

AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir "Amatör ruhu ve amatör aşkı hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz"

05.11.2021 | 17:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir Amatör ruhu ve amatör aşkı hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz 09:06
AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir "Amatör ruhu ve amatör aşkı hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz" 05.11.2021 | 17:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Türkiye 2023 Zirvesi’nde Kanal İstanbul açıklaması 36:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türkiye 2023 Zirvesi'nde Kanal İstanbul açıklaması 04.11.2021 | 15:13
SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi 03:59
SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi 03.11.2021 | 10:13
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? 03:02
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.11.2021 | 16:13
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02:21
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02.11.2021 | 16:09
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 03:52
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 02.11.2021 | 16:05
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02.11.2021 | 16:03
Fed hangi adımları atacak? 05:10
Fed hangi adımları atacak? 02.11.2021 | 16:20
EYT SON DAKİKA HABERLERİ | EYT’de 5 formül nasıl uygulanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? 12:10
EYT SON DAKİKA HABERLERİ | EYT'de 5 formül nasıl uygulanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? 01.11.2021 | 19:33
KDK’dan ücretli poşetlerle ilgili tavsiye kararı | Video 01:31
KDK'dan ücretli poşetlerle ilgili tavsiye kararı | Video 31.10.2021 | 11:53
’Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye’ | Video 02:12
'Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye' | Video 28.10.2021 | 19:07
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
E-Ticaret hacmi 161 Milyar TL’’ye çıktı | Video 22:42
E-Ticaret hacmi 161 Milyar TL'’ye çıktı | Video 27.10.2021 | 12:02
ACTO Tekstil Kurucusu Şule Oğuzoğlu Kız çocuklarının eğitim ve öğretimle beraber meslek sahibi olmasını istiyoruz 09:12
ACTO Tekstil Kurucusu Şule Oğuzoğlu "Kız çocuklarının eğitim ve öğretimle beraber meslek sahibi olmasını istiyoruz" 27.10.2021 | 11:35
3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 02:06
3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 25.10.2021 | 15:14
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video 04:58
Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video 25.10.2021 | 10:52
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Ons altın alım fırsatı verebilir 03:25
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Ons altın alım fırsatı verebilir 22.10.2021 | 15:51
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul’da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 01:33
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 22.10.2021 | 15:44
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 04:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 21.10.2021 | 14:09
Byzia Doğal Kurucusu Dilek Eşiyok Kara Byzia Doğal’ı kozmetik alanında da geliştirmek istiyorum 05:38
Byzia Doğal Kurucusu Dilek Eşiyok Kara "Byzia Doğal'ı kozmetik alanında da geliştirmek istiyorum" 20.10.2021 | 15:42

AYDEMA Raf ve Askılık Sistemleri İhracat Müdürü Fırat Aydemir "Müşterilerimizle hiçbir zaman çok kurumsal bir müşteri ilişkisi içerisinde bulunmadık. Kendimiz Kapalıçarşı'dan çıkma bir firmayız. Hala tüccarız biraz dahakurumsallaştık daha çok kurumsallaşmak tabiki isteriz ama o tüccar ruhunun verdiği amatör duyguları da içimizde barındırmak istiyoruz. Ne kadar ilerlesek ne kadar büyük bir şirket olursak olalım içimizdeki bu amatör ruhu ve amatör aşkı hiçbir zaman bırakmak istemiyoruz"

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA