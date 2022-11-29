Baby Swim Spa Kurucusu Büşra Kökçe: "Bebeklerin rahatlaması, eğlenmesi ve sağlığını desteklemek için yapıyoruz bu işi" | Video
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Baby Swim Spa Kurucusu Büşra Kökçe SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Büşra Kökçe "Hem bebeklerin rahatlaması, eğlenmesi hem de onların sağlığını desteklemek için yapıyoruz bu işi" dedi.