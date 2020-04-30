Video Ekonomi Bakan Albayrak'tan "Birlikte Başaracağız" mesajı | Video

Bakan Albayrak'tan "Birlikte Başaracağız" mesajı | Video

Bakan Albayrak'tan
30.04.2020 | 21:31
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Erhan Bey kardeşimizin dediği gibi kenetlenmeyi, birlik olmayı çok iyi bilen zorlukları beraber aşabilen bir milletiz. Bu büyük milletin her zaman arkasında durmak, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak için tüm kurumlarımız mesai gözetmeksizin görev başında." notuyla paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni aldı.

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