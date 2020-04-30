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OTOMATİK OYNAT
01:26
Bakan Albayrak'tan "Birlikte Başaracağız" mesajı | Video 30.04.2020 | 21:31
09:07
"Döviz enflasyon üzerinde baskılayıcı bir etki oluşturmayacak" | Video 30.04.2020 | 16:29
04:43
“Merkez Bankası 50 ile 100 baz puan arasında faiz indirebilir" | Video 30.04.2020 | 16:16
03:10
"Enflasyonun bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünmüyorum" | Video 30.04.2020 | 14:07
04:21
"Virüste ikinci dalga yaşarsak etkisini..." | Video 30.04.2020 | 13:44
02:03
01:42
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'e çekti 30.04.2020 | 12:47
02:18
08:33
Ekonomide son durum ne? | Video 29.04.2020 | 10:50
06:11
"11 Mayıs’tan itibaren AVM’leri kademeli olarak açacağız" 27.04.2020 | 16:07
03:31
"Türkiye 2-3 ay içerisinde direkt yatırımlar alacak" | Video 27.04.2020 | 12:51
02:16
Altın fiyatlarındaki artış sürecek mi? 24.04.2020 | 15:38
02:38
"Küresel ölçekte ekonomik toparlanma 'W' şeklinde olur" | Video 21.04.2020 | 13:37
00:56
"Salgından sonra ABD'de Çin'den boşalan yeri dolduracağız" | Video 20.04.2020 | 16:06
03:20
"110 bin personelle 7,5 Milyon adrese hizmet veriyoruz" | Video 20.04.2020 | 15:25
01:30
"Kredi İhtiyacını Karşılamada Özel Bankalar Geride Kaldı" | Video 20.04.2020 | 15:08
01:17
05:37
"Boru bulaşık ürünlerinde kullanmayı hedefliyoruz" | Video 17.04.2020 | 23:26
00:51
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'vatandaşa destek' mesajı | Video 17.04.2020 | 21:20
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Erhan Bey kardeşimizin dediği gibi kenetlenmeyi, birlik olmayı çok iyi bilen zorlukları beraber aşabilen bir milletiz. Bu büyük milletin her zaman arkasında durmak, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak için tüm kurumlarımız mesai gözetmeksizin görev başında." notuyla paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni aldı.