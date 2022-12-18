Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması! "Asgari ücrette salıdan sonra olumlu haberi paylaşacağız" | Video
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ?Asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyeceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret konusunda salı gününden sonra olumlu haberi paylaşacağız" dedi.