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Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj 21.12.2022 | 19:21
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
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Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni açıklama | Video 21.12.2022 | 12:15
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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video 19.12.2022 | 10:05
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Altın fiyatları neden düştü? 17.12.2022 | 12:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın açıklanması beklenen asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.