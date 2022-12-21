Video Ekonomi Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj
Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj

Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret rakamı öncesi videolu mesaj

21.12.2022 | 19:21

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın açıklanması beklenen asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

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