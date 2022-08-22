Bakan Dönmez: "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık" | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfinde 2 yılın geride kaldığını belirterek, "Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.