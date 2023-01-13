Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye’nin en hızlı metrosu açılış için gün sayıyor!" | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından 'Türkiye'nin en hızlı metrosu açılış için gün sayıyor!' notuyla video yayınladı. İstanbul Havalimanı metro hattı açılışına çok kısa zaman kaldı. Hat açıldığında saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin 'en hızlı metrosu' olacak.
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