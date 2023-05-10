Bakan Kirişci: "Depremzede çiftçilere 8,2 milyar TL destek verdik" | Video 10.05.2023 | 15:45 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Depremzede çiftçilere 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verdik. Türkiye genelinde verdiğimiz destek de 57,6 milyar TL'ye ulaştı dedi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta 'Arıcılara Şeker Desteği' programına katıldı. Programda, 1180 arıcıya, sahip oldukları 106 bin kovan için 7,2 milyon TL değerinde 424 ton şeker dağıtımı yapıldı. Şeker dağıtım öncesi açıklamalarda bulunan ve 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar, Bakanlık olarak yaptıklarıyla ilgili son rakamları paylaşan Bakan Kirişci, 15 bini aşan personelle köy köy gezip hem hasar, hem de üreticilerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Kirişci, çalışmaları anlatarak, Kırsaldaki yaraların sarılması için bu hasar tespit çalışmaları kapsamında, bugün itibarıyla yıkılan ağıl ve ahır, bu 11 ilimizde 16 bin 975 iken, Kahramanmaraş'ımızda da 2 bin 985 olarak tespit edilmiş durumdadır. İl genelinde telef olan 8 bin 101 büyükbaşın 2 bin 228'i ilimizdedir. Küçükbaş olarak da 70 bin 806 küçükbaştan 21 bin 450'si Kahramanmaraş'taydı, bu tespitlerde yapıldı. Kanatlıyla ilgili çok büyük bir kaygımız yok il olarak ama hasarlı arılı kovan noktasında; 13 bin 691 hasarlı olan arılı kovanımızın 3 bin 223'ü ilimizde tespit edilmiştir. Afet bölgemiz, hayvancılığımızın yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Bundan dolayı da 11 il adına önemli bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Hayvansal üretimde üreticilerimizin uğradığı zararların tamamını telafi etmek için gerçekten hayvan dağıtımına da inşallah yakında başlayacağız. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu bir kararla büyükbaşsa büyükbaş, küçükbaşsa küçükbaş, arılı kovansa arılı kovan, kanatlıysa kanatlı, su ürünleriyse su ürünleri, bunların bire bir karşılanması konusunda, bu kararı, Cumhurbaşkanımız Resmi Gazete'de imzalayıp yayınlanmıştı. İnşallah bu dağıtıma da kısa süre içerisinde başlayacağımızı belirtmek isterim diye konuştu.Depremzede çiftçilerin hayvansal üretimine yönelik ihtiyaçlarını da giderdiklerini ve bundan sonra da gidermeye gayret edeceklerini belirten Bakan Kirişci, bu çerçevede, deprem bölgesinde, 16 bin ton yem ile 16 bin 539 hayvan çadırı dağıtıldığını söyledi. Bakan Kirişci, desteklemelerle ilgili, 2022'den itibaren desteklemelerin bir bölümünün, hatırlarsanız ayni olarak yapılmasını gündeme getirmiştik. Bunda da mazot ve gübre desteği başta olmak üzere. Ama 11 ilimizde depremin kendi doğası gereği, depremden kaynaklı olarak üreticilerimizin bir telaşa girmemesi adına biz bunu tekrar 11 ilimiz için ayniden nakdiye çevirdik ve böylelikle de 1 yıl boyunca alacakları tüm destekleri de öne çekerek peşin olarak ödemiş olduk. 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verdik. Türkiye genelinde verdiğimiz destek de 57,6 milyar TL'ye ulaştı ifadelerini kullandı. Bakan Kirişci, daha sonra arıcılara şekerlerini teslim etti.