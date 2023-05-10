Bakan Kirişci: "Depremzede çiftçilere 8,2 milyar TL destek verdik" | Video
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Depremzede çiftçilere 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verdik. Türkiye genelinde verdiğimiz destek de 57,6 milyar TL'ye ulaştı dedi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta 'Arıcılara Şeker Desteği' programına katıldı. Programda, 1180 arıcıya, sahip oldukları 106 bin kovan için 7,2 milyon TL değerinde 424 ton şeker dağıtımı yapıldı. Şeker dağıtım öncesi açıklamalarda bulunan ve 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar, Bakanlık olarak yaptıklarıyla ilgili son rakamları paylaşan Bakan Kirişci, 15 bini aşan personelle köy köy gezip hem hasar, hem de üreticilerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi
'1 YIL BOYUNCA ALACAKLARI DESTEKLERİ PEŞİN ÖDEDİK'
Depremzede çiftçilerin hayvansal üretimine yönelik ihtiyaçlarını da giderdiklerini ve bundan sonra da gidermeye gayret edeceklerini belirten Bakan Kirişci, bu çerçevede, deprem bölgesinde, 16 bin ton yem ile 16 bin 539 hayvan çadırı dağıtıldığını söyledi. Bakan Kirişci, desteklemelerle ilgili, 2022'den itibaren desteklemelerin bir bölümünün, hatırlarsanız ayni olarak yapılmasını gündeme getirmiştik. Bunda da mazot ve gübre desteği başta olmak üzere. Ama 11 ilimizde depremin kendi doğası gereği, depremden kaynaklı olarak üreticilerimizin bir telaşa girmemesi adına biz bunu tekrar 11 ilimiz için ayniden nakdiye çevirdik ve böylelikle de 1 yıl boyunca alacakları tüm destekleri de öne çekerek peşin olarak ödemiş olduk. 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verdik. Türkiye genelinde verdiğimiz destek de 57,6 milyar TL'ye ulaştı ifadelerini kullandı. Bakan Kirişci, daha sonra arıcılara şekerlerini teslim etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:48
Bakan Kirişci: "Depremzede çiftçilere 8,2 milyar TL destek verdik" | Video 10.05.2023 | 15:45
05:15
02:43
08:36
08:36
03:23
01:29
02:40
04:56
04:39
EYT'lilere ikramiye müjdesi! Yarın hesaplara yatmaya başlıyor | Video 08.05.2023 | 09:48
04:54
Emeklilikte kural değişiyor! Az primle yüksek maaş avantajı | Video 08.05.2023 | 09:32
01:50
12:11
Bakan Kurum: "Zonguldak’ımıza bin 650 konut inşa ediyoruz’" | Video 07.05.2023 | 08:35
02:22
02:22
03:46
Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim ödeyecek? | Video 05.05.2023 | 15:08
04:35
02:14
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak? | Video 05.05.2023 | 09:54
02:53
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yaz aylarında düşüş hızlanacak 04.05.2023 | 15:30