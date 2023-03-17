Bakan Kurum hasar raporunu açıkladı: "11 ilde eş zamanlı temeller atılacak" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık" dedi.