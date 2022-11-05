Video Ekonomi Bakan Kurum: İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kura 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Bakan Kurum: İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kura 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek

Bakan Kurum: İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kura 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek

05.11.2022 | 21:53

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Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyoğlu’nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kuranın da 7-16 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Kurum, “İlk Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Onunla beraber Güney bölgemizde, 5 ilimizde Doğu Anadolu bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 22 bin 57 Konutumuzu kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz” dedi.

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