Bakan Kurum’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: "Dünya'da 5'inci, Türkiye'de 1'inci, Çok yakında!" | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ilgili resmî sosyal medya hesabından “Dünyada 5’nci, Türkiye’de 1’nci, Çok yakında!” ifadeleriyle bir paylaşımda bulunurken Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin detaylarının anlatıldığı bir video yayımladı. Videoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilişkin bilgi verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
02:18
07:33
07:52
05:23
01:06
03:46
04:30
10:03
03:39
11:46
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? | Video 14.01.2023 | 09:37
15:57
01:31
02:47
03:33
18:40
14:05
Bakan Nebati: "Enflasyonda ataleti kırdık" | Video 11.01.2023 | 10:20
01:04:21
01:10:03
23:40
Hepsiburada global oyuncu oluyor 05.01.2023 | 16:44