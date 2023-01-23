Bakan Kurum’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: "Dünya'da 5'inci, Türkiye'de 1'inci, Çok yakında!" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile ilgili resmî sosyal medya hesabından “Dünyada 5’nci, Türkiye’de 1’nci, Çok yakında!” ifadeleriyle bir paylaşımda bulunurken Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin detaylarının anlatıldığı bir video yayımladı. Videoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilişkin bilgi verildi.