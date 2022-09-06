Video Ekonomi Bakan Mehmet Muş'tan Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Gaziantep Buluşması'nda önemli açıklamalar | Video
Bakan Mehmet Muş'tan Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Gaziantep Buluşması'nda önemli açıklamalar | Video

Bakan Mehmet Muş'tan Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Gaziantep Buluşması'nda önemli açıklamalar | Video

06.09.2022 | 12:30

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Bakan Mehmet Muş’tan Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Gaziantep Buluşması’nda önemli açıklamalar | Video 53:07
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Sabah Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu'nca düzenlenen ihracat seferberliği zirvesinin 4'üncüsü Gaziantep'te yapıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatta sadece Avrupa’ya değil Kuzey Amerika’ya oradan Latin Amerika’ya, Uzak Doğu’daki bazı ülkelere odaklanmak istiyoruz” dedi

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