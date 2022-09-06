Bakan Mehmet Muş'tan Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Gaziantep Buluşması'nda önemli açıklamalar | Video

Sabah Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu'nca düzenlenen ihracat seferberliği zirvesinin 4'üncüsü Gaziantep'te yapıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatta sadece Avrupa’ya değil Kuzey Amerika’ya oradan Latin Amerika’ya, Uzak Doğu’daki bazı ülkelere odaklanmak istiyoruz” dedi