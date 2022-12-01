Bakan Nebati: Dünya hızla resesyona sürükleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sermaye Piyasaları Kongresi'nde enflasyon, büyüme ve faiz konusunda kritik mesajlar verdi. Bakan Nebati, "Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor" dedi.