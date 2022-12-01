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Bakan Nebati: Dünya hızla resesyona sürükleniyor 01.12.2022 | 10:58
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Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üste üste 9 çeyrek büyüdü | Video 30.11.2022 | 12:36
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Yeni asgari ücrette ilk toplantı yarın | Video 30.11.2022 | 10:32
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Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
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Yusufeli Barajı için büyük gün! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video 22.11.2022 | 10:55
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Sermaye Piyasaları Kongresi'nde enflasyon, büyüme ve faiz konusunda kritik mesajlar verdi. Bakan Nebati, "Enflasyon tüm dünyanın sorunu. Faiz artışları tüm dünyayı hızlı bir resesyona sürüklüyor" dedi.