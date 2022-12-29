Bakan Nebati: "Türkiye, cazibe merkezi haline geldi" | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu. Bakan Nebati "1 milyon istihdam projesi gençlerimize ve ülkemize olan inancımızın bir sonucu olarak 2020 Nisan ayında bakanlığımız tarafından başlatılmış projelerimizden önemli bir projedir" dedi.