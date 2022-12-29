Bakan Nebati: "Türkiye, cazibe merkezi haline geldi" | Video

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Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı 29.12.2022 | 11:27
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EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video 26.12.2022 | 09:15
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu. Bakan Nebati "1 milyon istihdam projesi gençlerimize ve ülkemize olan inancımızın bir sonucu olarak 2020 Nisan ayında bakanlığımız tarafından başlatılmış projelerimizden önemli bir projedir" dedi.