Bakan Nebati: "Türkiye ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız" | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, yeni ekonomi modeline geçilmese de enflasyon sorununun olacağını, bunun yanı sıra bir de durgunluk yaşanacağını ifade etti. Nebati, bakanlık bünyesinde Hazine ve Maliye Başkanlığı Akademisi'nin kurulacağını da duyurdu. Nebati, pandemi sonrası dönemin fırsatlarının çok olduğunun altını çizdi, Türkiye'nin yeni tedarik merkezi olarak öne çıkmaya başladığını söyledi.