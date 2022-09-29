Bakan Nebati: "Türkiye ekonomi modeli ile bir üst seviyeye çıkacağız" | Video

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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
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Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında 16.09.2022 | 11:21
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, yeni ekonomi modeline geçilmese de enflasyon sorununun olacağını, bunun yanı sıra bir de durgunluk yaşanacağını ifade etti. Nebati, bakanlık bünyesinde Hazine ve Maliye Başkanlığı Akademisi'nin kurulacağını da duyurdu. Nebati, pandemi sonrası dönemin fırsatlarının çok olduğunun altını çizdi, Türkiye'nin yeni tedarik merkezi olarak öne çıkmaya başladığını söyledi.