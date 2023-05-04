Bakan Nebati: "Türkiye Ekonomi Modeli'ni devam ettireceğiz" | Video

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımı ile gerçekleşti. Bakan Nebati konuşmasında flaş açıklamalarda bulunurken; küresel finansın ağırlık merkezinin Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığını belirtti.