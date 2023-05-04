Video Ekonomi Bakan Nebati: "Türkiye Ekonomi Modeli'ni devam ettireceğiz" | Video
Bakan Nebati:

Bakan Nebati: "Türkiye Ekonomi Modeli'ni devam ettireceğiz" | Video

04.05.2023 | 13:17

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımı ile gerçekleşti. Bakan Nebati konuşmasında flaş açıklamalarda bulunurken; küresel finansın ağırlık merkezinin Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığını belirtti.

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