Video Ekonomi Bakan Nebati ve Bakan Kurum kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli'ni açıklıyor | Video
Bakan Nebati ve Bakan Kurum kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli'ni açıklıyor | Video

Bakan Nebati ve Bakan Kurum kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli'ni açıklıyor | Video

11.03.2023 | 15:34

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Kentsel Dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilecek olan Yeni Finansman Modelleri üzerine bilgilendirmede bulundu.

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