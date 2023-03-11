Bakan Nebati ve Bakan Kurum kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli'ni açıklıyor | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Kentsel Dönüşümü desteklemek amacıyla hayata geçirilecek olan Yeni Finansman Modelleri üzerine bilgilendirmede bulundu.
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